Döner merdiven basamakları kayın kontraplaktan imal edilmiştir. Basamak genişlikleri 60, 65, 70, 75 ve 80 cm. bir diğer değişle 120, 130, 140, 150 ve 160 cm. çapında üretilmektedir.

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